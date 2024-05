Wahlkampf Parteichefin: Grüne mit „Jetzt-erst-Recht-Haltung“

Die rheinland-pfälzische Grünen-Chefin Natalie Cramme-Hill strebt eine weitere Amtszeit als Landesvorsitzende an. „Ich will im Dezember wieder antreten“, sagte die 37-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Aber das ist kein Amt für die Ewigkeit. Ich klammere nicht.“ Sie würde sehr gerne noch einmal Landesvorsitzende werden. Sollte es an der Parteispitze nicht mehr weitergehen, möchte sie aber trotzdem weiter Politik machen und im „politischen Kosmos bleiben“.