Wahlen Parteien im Saarland diskutieren über Wahlausgang

Im Saarland beraten die Parteien an diesem Montag über den Ausgang der Europa- und Kommunalwahlen. In der Landespressekonferenz in Saarbrücken (ab 11.30) stellen sich Politiker von sechs Parteien den Fragen der Journalisten, darunter SPD-Landeschefin und Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Neben den Wahlen zu Kreistagen und Gemeindevertretungen war im Saarland auch über 23 Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte abgestimmt worden.