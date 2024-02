Initiative aus RLP Nach Kritik: Parteispitze der Freien Wähler will sich von der AfD abgrenzen

Gut zwei Wochen ist es her, als Freie-Wähler-Landeschef Stephan Wefelscheid ein deutliches Zeichen nach rechts gesetzt hat. Mit seinem Koblenzer Kreisverband verabschiedete er einen Antrag, der eine rote Linie zur AfD zieht (wir berichteten). Unter „keinen Umständen“ dürfe es künftig Koalitionen, Absprachen oder Zusammenarbeit mit der AfD geben, heißt es darin. Um das Kooperationsverbot in ganz Deutschland durchzusetzen, reichte Wefelscheid den Antrag für den Bundesparteitag kommende Woche in Bitburg ein.