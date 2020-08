Digitaler Parteitag : Landes-SPD lästert über CDU-Herausforderer: „Christian Baldauf ist ein Alles-Schlecht-Redner“

Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Beim ersten digitalen Parteitag beschließt die rheinland-pfälzische SPD Schüler einkommensschwacher Familien zu helfen. Malu Dreyer will kleine Kliniken erhalten und wirft der Union Feigheit vor. Der CDU fehlt es an Demut, weil die Sozialdemokraten schon den Wahlsieg 2021 ausrufen.

SPD-Landeschef Roger Lewentz trägt einen Malu-Button auf der Anzugjacke, trommelt laut für den Wahlsieg, Ministerpräsidentin Dreyer ruft feurig zum Zusammenhalt in Krisen-Zeiten auf. Eigentlich, ja eigentlich, wirkt beim Parteitag der rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten alles so immer. Und doch ändert das Corona-Virus alles. Beim ersten digitalen Parteitag der rheinland-pfälzischen SPD sitzt nur das Präsidium der Genossen in der Halle 45 in Mainz, einem alten Industriebau mit riesigen Graffiti an den Wänden. 300 Delegierte hocken zuhause vor dem Bildschirm, in Trier, Morbach, Wittlich, Bitburg, Daun. Sie heben virtuelle Daumen nach oben, schalten sich via Video zu, wenn sie sprechen wollen.

„Ein Parteitag ohne Delegierte ist wie eine total leckere Suppe ohne Salz“, sagt Dreyer, während sie in eine Kamera schaut und zu den Genossen spricht. „Ich habe mir vorgestellt, es würden Hunderte Genossen vor mir sitzen“, wird Dreyer später nach einer kämpferischen Rede zu Journalisten sagen.

Da fordert die Ministerpräsidentin, Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen und kleine Krankenhäuser zu erhalten. „Wir wehren uns gegen eine Ökonomisierung des Gesundheitssystems“, ruft Dreyer in den Saal, in dem nur Medienvertreter und Mitarbeiter sitzen. Rheinland-Pfalz helfe kleinen Kliniken regelmäßig mit viel Geld. Die CDU? „Die macht es sich mega-leicht und spielt ständig die Schallplatte mit dem Riss, die Landesregierung sei schuld an der schweren Situation.“ Der Union wirft sie Feigheit vor, „nicht gegen die Fallpauschalen einzutreten, die die kleinen Kliniken in der Fläche nicht erhalten“. Dreyer fordert die Übernahme von Betriebskosten der Kliniken. Von der CDU verlangt sie, gemeinsam mit der SPD für flächendeckende Tarifverträge für Verkäufer und Pfleger und „mit Wucht“ für die Verlängerung des Kurzarbeitergelds auf 24 Monate einzutreten.

Ohnehin, Corona: Einblicke, wie die Sozialdemokraten ihr Zugpferd Dreyer in der Wahl inszenieren könnten, bietet ein Video, das die SPD zu Beginn des Parteitags einspielen. Als Krisenmanagerin in Virus-Zeiten. Da ist zu sehen, wie Dreyer im Morgengrauen im Auto sitzt und mit ernstem Gesicht auf ihrem Handy tippt.

Keine Überraschung ist es da, dass die Triererin die Politik des Landes in der Krise verteidigt. In der Bildung sei es Rheinland-Pfalz gelungen, alle Planstellen mit Lehrern zu besetzen – anders als vielen Nachbarländern. Das Land wolle in den Ferien weiter Unterricht anbieten – wie bei der Sommerschule, in der Kinder zuletzt Kenntnisse in Deutsch und Mathe auffrischen konnten. Künftig wolle die SPD es Kindern aus einkommensschwachen Familien auch ermöglichen, neben Schulbüchern einen Laptop kostenlos auszuleihen. „Wir wollen nicht, dass nur Kinder wohlhabender Familien einen Laptop im Rucksack haben“, sagt Dreyer. Einen Antrag dazu verabschieden die Sozialdemokraten virtuell. Dieser soll ins Programm für die Landtagswahl 2021 einfließen. Die SPD setzt auch auf eine Familienarbeitszeit und das Recht auf Home Office.

Spitzen verpassen die Genossen auch den selbstbewussten Grünen im Land. „Klimawandel ist nicht das Thema einer Partei. Es geht uns alle an", sagt die Ministerpräsidentin. Rheinland-Pfalz solle für nachhaltiges Wirtschaften stehen, betont sie und verknüpft die Klimakrise an ein Aufstiegsversprechen künftiger Generationen. „Wir müssen handeln, damit es unseren Kinder auch künftig besser geht.“

Landeschef Roger Lewentz strotzt vor Zuversicht, dass die Sozialdemokraten auch nach dem 14. März 2021 die Regierung in Rheinland-Pfalz anführen. „Ich rechne mit einem ähnlich deutlichen Wahlsieg wie 2016“, tönt er. Da siegte die SPD mit 36,2 Prozent vor der CDU mit 31,8 Prozent. In Umfragen liegen die Sozialdemokraten momentan mit 27:38 Prozent hinter der Union.

Chancen sieht Lewentz im direkten Duell der Spitzenkandidaten. „Die Hälfte aller Bürger im Land kennt Christian Baldauf nicht. Er ist der große Unbekannte auf den Straßen und Plätzen in Rheinland-Pfalz“, lästert Lewentz und ledert weiter. Baldauf sei ein Neinsager, Alles-Schlecht-Redner und auch ein falscher Ratgeber, wenn er sich an das Corona-Krisenmanagement der Bayern hänge. „Die Konservativen haben Gefahr übers Land gebracht. Markus Söder hat über 1000 Corona-Kranke in die Republik geschickt, ohne sie zu informieren. Das ist ein Skandal und ein Fall für einen Untersuchungssausschuss“, donnert Lewentz und hält Wort, weil er zu Beginn des Parteitags noch süffisant ankündigt, seine Gratulation an Bayern München zum Champions-League-Sieg werde das einzige Lob für Bayern an diesem Abend bleiben.

Dreyer dagegen? „Sie ist die bekannteste, beliebteste, anerkannteste Politikerin im Land“, so der SPD-Landeschef, der den Koalitionspartnern in der Ampel huldigt und damit klar macht, dass die SPD am liebsten das Bündnis mit FDP und Grünen fortsetzen will. „Wir vertrauen uns. Das ist wichtig in der größten Krise der Nachkriegszeit.“