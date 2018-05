später lesen Parteitag FDP Rheinland-Pfalz: Infrastruktur und Europa FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Twittern

Teilen



Mit der Zukunft Europas und der Stärkung der Mobilität im Bundesland will sich die rheinland-pfälzische FDP künftig intensiver auseinandersetzen. Bei ihrem Parteitag am Samstag in Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) verabschiedeten die Delegierten zwei entsprechende Leitanträge, wie Parteisprecher Hermann Wiest am Samstag sagte. dpa