Parteitag: SPD Saar will Mitgliederentscheid einführen

Die SPD Saar will ihre Mitglieder stärker einbinden und plant die Einführung des Mitgliederentscheids. Auf einem Parteitag heute in Neunkirchen soll eine neue Landessatzung der Partei auf den Weg gebracht werden, mit der sich die saarländische SPD insgesamt modernisieren will. dpa