Partygast klaut Auto und liefert sich Verfolgungsfahrt

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kasbach-Ohlenberg Ein 19-Jähriger hat auf einer Hausparty in Kasbach-Ohlenberg ein Auto geklaut und ist anschließend vor der Polizei geflüchtet. Die Gastgeberin meldete der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dass der befreundete Partygast den Wagen ihres Vaters gestohlen hätte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eine Streife habe den mutmaßlichen Täter wenig später in dem Wagen sichten können.

Auf Anhaltezeichen habe der Jugendliche aber nicht reagiert, sondern beschleunigte stattdessen das Fahrzeug, um der Kontrolle zu entkommen. Er fuhr demnach innerorts mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Die Polizei habe die Verfolgung kurze Zeit später „wegen unkalkulierbarer Risiken für die Allgemeinheit“ abgebrochen. Der 19-Jährige sei weiter flüchtig. Die Ermittlungen dauerten an.