Partys und Verstöße über Ostern: Behörden trotzdem zufrieden

Landau/Mainz In Landau und Prüm feiern Menschen Partys, in Trier schlägt ein Restaurantgast zu, als er gebeten wird, zu gehen, weil er keinen negativen Corona-Test hat. Politik und Verwaltung ziehen trotzdem eine insgesamt positive Oster-Bilanz.

Trotz Pandemie und Corona-Auflagen haben an mehreren Stellen in Rheinland-Pfalz Feiern oder Partys an Ostern für Polizeieinsätze gesorgt. Auf dem Landauer Ebenberg etwa verabredeten sich an Gründonnerstag und Karsamstag junge Menschen zum Feiern. Ein Teil der Feiernden sei dem städtischen Ordnungsamt und der Polizei bekannt. Sie müssten mit entsprechenden Bußgeldern rechnen, teilte die Stadtverwaltung Landau am Dienstag mit. Auf einem ehemaligen Militärgelände in Prüm feierten am Karfreitag rund 20 Personen in einer Radarstation mit Musik, Lasershow, Nebelmaschine und alkoholischen Getränken. Ungeachtet solcher Einzelfälle zeigte sich das Innenministerium in Mainz zufrieden mit den Feiertagen.