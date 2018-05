„Passiver Puffer“ für Erstaufnahme von Flüchtlingen

Das Integrationsministerium in Rheinland-Pfalz hält 5100 Plätze als „passiven Puffer“ für die Erstaufnahme von Flüchtlingen bereit. Bei einer plötzlichen Zunahme der Flüchtlingszahlen könnten diese Plätze mit etwas längerer Vorbereitungszeit bereitgestellt werden, indem Zelte und Container auf dafür vorgesehenen Freiflächen errichtet werden, sagte Staatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) während einer Fragestunde im Landtag. Der „aktive Puffer“ für eine kurzfristige Aktivierung umfasst 1835 Plätze. dpa

Wegen der weiter sinkenden Zahl von Flüchtlingen waren die Einrichtungen zur Erstaufnahme in Rheinland-Pfalz Anfang April nur zu 57 Prozent belegt. Bei einer Kapazität von 3180 Plätzen befanden sich nach Angaben des Integrationsministeriums Ende März 1830 Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil (456), Speyer (403), Trier (373), Kusel (357) und Ingelheim (241). Im Januar gab es noch eine Belegung von 70 Prozent.