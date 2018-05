später lesen Paul und Marie sind die beliebtesten Vornamen 2017 Teilen

Bei saarländischen Eltern sind Paul und Marie die beliebtesten Babynamen 2017 gewesen. Das ergab eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden. Bei den Mädchen hat sich die Top 3 im Vergleich zu 2016 nur in der Reihenfolge geändert. Marie (1) und und Sophie (2) tauschten die Plätze, Maria bleibt auf dem 3. Platz. Bei den Jungen rutscht Paul von der Zwei auf die Eins. Auf Platz 2 landet Ben, der zuvor noch auf der 12 war. Platz 3 geht an den ehemaligen Spitzenreiter Elias. dpa