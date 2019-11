Paul verzichtet auf Kandidatur als AfD-Landeschef

Mainz Nach dem Wirbel um seine Person macht Joachim Paul einen Rückzieher. Er will nun doch nicht Landesvorsitzender der AfD werden. Es läuft alles auf Michael Frisch hinaus.

Überraschende Wende kurz vor dem Parteitag: Joachim Paul verzichtet auf eine Kandidatur für den Posten des Landeschefs der AfD in Rheinland-Pfalz und lässt dem Landtagsabgeordneten Michael Frisch den Vortritt. Diese Entscheidung sei in enger Absprache mit Frisch gefallen, sagte Paul am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Er verzichte explizit zugunsten Frischs, betonte Paul. Zuvor hatten der „Trierische Volksfreund“ und der SWR darüber berichtet.