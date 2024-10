Fußball-Bundesliga Pauli-Trainer Blessin mahnt: „Da erleiden wir Schiffbruch“

Nach zwei Spielen ohne Niederlage in der Fußball-Bundesliga ist das Selbstvertrauen beim FC St. Pauli wieder gestiegen. Ein Grund zum Abheben sieht Trainer Alexander Blessin in dem 0:0 gegen RB Leipzig und dem 3:0 beim SC Freiburg nicht. „Wenn man mehr oder weniger denkt, es geht jetzt von allein und es läuft jetzt von allein, dann wird dem nicht so sein“, sagte der 51-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Mainz 05. „So schätze ich die Mannschaft auch einfach nicht ein.“Man könne nicht mit 95 Prozent in das Spiel gegen Mainz gehen, weil der Tabellen-Zwölfte möglicherweise nicht so stark sei. „Da erleiden wir dann Schiffbruch“, sagte der Trainer des Aufsteigers.