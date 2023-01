Hochwasser : Pegelstände an Mosel steigen weiter

Aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Tage sind die Pegelstände an der Mosel, hier in Cochem, stark angestiegen. Foto: Thomas Frey/dpa

Trier Nach kräftigen Regenfällen steigen die Pegelstände an der Mosel weiter. Man gehe davon aus, dass in den nächsten Stunden am Pegel Trier die 6,95 Meter erreicht werden und dann die Schifffahrt auf der Mosel eingestellt werde, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier am Montag.

Wegen des Hochwassers seien aber bereits seit Sonntag keine Schiffe mehr unterwegs. Wenn der Pegelstand so nahe am höchsten schiffbaren Wasserstand liege, legten die Schiffe in der Regel an oder suchten einen Schutzhafen auf.

„Die Schifffahrt wird dann voraussichtlich für zwei, drei Tage gesperrt bleiben“, sagte er. Laut Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz soll der Höchststand in Trier am Dienstag bei zwischen 7,20 und 7,80 Metern erreicht werden. Es handele sich um ein kleines zweijähriges Hochwasser. Bisher sind entlang der Mosel einige Wege überflutet. Normalstau am Pegel Trier sei bei 2,20 Metern, sagte der Fachmann in Trier.

© dpa-infocom, dpa:230116-99-235610/2

