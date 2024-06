Wetter vor Ort Aktuelle Pegelstände in der Region: So sieht es an Saar, Mosel und Ruwer aus

Eine Sprecherin der Stadt Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) teilte mit, dass die Lage sich entspannt habe, da die Pegelstände nicht so hoch ausfielen wie erwartet. An anderen Pegeln am Oberrhein steigen die Wasserstände hingegen weiter an. In der Nacht zum Dienstag soll der Prognose zufolge am Pegel Mannheim (mit 8 bis 8,2 Meter) und am Pegel Worms (mit 6,8 bis 6,45 Metern) ein Höchststand erreicht werden. Am Pegel Mainz soll laut Vorhersage der Höchststand erst Dienstagabend erreicht werden.