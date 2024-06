Wettervorhersage Aktuelle Pegelstände in der Region: So sieht es an Saar, Mosel und Ruwer aus

In Rheinland-Pfalz ist allmählich Entspannung bei der Hochwasserlage absehbar. Am Oberrhein und auch am Mittelrhein wurden die Höchststände erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte. Die Wasserstände sollten nach Erreichen des Höchststandes am Oberrhein bis mindestens Sonntag und am Mittelrhein bis mindestens über das kommende Wochenende hinaus fallen. Für den Niederrhein wird mit Höchstständen am Mittwoch und Donnerstag gerechnet.