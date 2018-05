später lesen PEN will Marx-Denkmal später enthüllen FOTO: Claus Völker FOTO: Claus Völker Teilen

Die Enthüllung des Karl-Marx-Denkmals soll nach Ansicht des Vizepräsidenten des PEN-Zentrums in Deutschland, Ralf Nestmeyer, im Sinne der Meinungsfreiheit verschoben werden. Nestmeyer, der auch der Beauftragte der in Darmstadt ansässigen Schriftstellervereinigung PEN für gefangene Autoren ist, bittet in einem offenen Brief an Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) eindringlich, die für Samstag geplante Enthüllung des - von der Volksrepublik China geschenkten - Denkmals zu verschieben. dpa