Arbeitsweg Pendeln in Rheinland-Pfalz: Ludwigshafen ist Spitzenreiter

Ein Großteil der Beschäftigten in den drei größten rheinland-pfälzischen Städten pendelt von außerhalb der Stadtgrenzen an ihren Arbeitsort. 68 Prozent der Berufstätigen in Ludwigshafen (71.900) kamen 2023 aus dem Umland, wie aus einer Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervorgeht. In Koblenz waren es 67 Prozent (52.500 Menschen) und in der Landeshauptstadt Mainz 62 Prozent (75.900). Ob die Menschen diese Strecke täglich fahren müssen oder ob sie viel im Homeoffice arbeiten, geht aus den Daten allerdings nicht hervor.