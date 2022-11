Arbeit und Leben : Wie viele Pendler fahren von wo nach wo? Neue Internetseite macht Ströme sichtbar

Der Pendleratlas zeigt die Ströme von Arbeitnehmern an, die von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeitsplatz pendeln, hier etwa nach Trier. Foto: Screenshot TV

Mainz/Trier Tausende Arbeitnehmer pendeln auch in der Region Trier jeden Tag von ihrem Wohnort zur Arbeitsstelle. Wie die Ströme verlaufen, zeigt jetzt eine neue Plattform im Internet.

Wer täglich im morgendlichen Verkehr oder im Feierabendverkehr feststeckt, hat schon eine grobe Vorstellung davon, wie einige Pendlerströme in der Region Trier verlaufen. Genauer wissen es natürlich die Verkehrsplaner und die Statistiker. Doch nun kann sich jeder Interessierte einen Eindruck davon verschaffen, wie sich das Ganze in Zahlen darstellt.

Wer etwa wissen will, wie viele Arbeitnehmer 2021 von Ruwer oder Bernkastel-Kues nach Trier zur Arbeit gefahren sind, erfährt dies im Pendleratlas, den die Statistischen Ämter der Länder heute veröffentlicht haben. Er macht kleinräumige Verflechtungen für ganz Deutschland visuell erfahrbar und ist unter https://pendleratlas.statistikportal.de abrufbar.

Knapp 1,3 Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wohnen laut Statistischem Landesamt nicht an ihrem Arbeitsort, müssen also pendeln; rund 815.700 Personen arbeiten in der Verbandsgemeinde, Verbandsfreien Gemeinde oder kreisfreien Stadt, in der sie wohnen.

Der Atlas zeigt etwa, dass aus den Verbandsgemeinden Konz und Schweich jeweils knapp 5000 Arbeitnehmer nach Trier einpendeln. Aus der VG Hermeskeil waren es immerhin noch 1452 und aus Speicher 764.

Umgekehrt werden auch die Auspendelströme dargestellt. So erfährt man etwa, dass für Trierer Pendler die Verbandsgemeinden Konz und Schweich – wenig überraschend – die wichtigsten Ziele sind, daneben finden sich unter den zehn größten Auspendlerströmen aber auch weiter entfernte Städte wie Saarbrücken (383), Cochem (300) oder Köln (249).

Niedrigste Einpendelquoten im Bitburger Land

Die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (29 Prozent) sowie Bitburger Land und Zell (Mosel) (jeweils 35 Prozent) wiesen im Land die niedrigsten Einpendelquoten auf. Die Einpendelquote gibt Auskunft über den Anteil der Einpendelnden an allen Personen, die in der Verwaltungseinheit arbeiten. Spitzenreiterin war 2021 die Stadt Wörth am Rhein (83 Prozent).

Die höchsten Auspendelquoten verzeichneten die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach (85 Prozent) und Zweibrücken-Land (85 Prozent); die niedrigsten Auspendelquoten gab es in Trier (30 Prozent) und der kreisfreien Stadt Kaiserslautern (36 Prozent). Die Quote für Trier ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes allerdings unterschätzt, da in der Pendlerrechnung für Rheinland-Pfalz derzeit keine Auspendelnden in das Ausland nachgewiesen werden. Aus der gesamten Region Trier pendelt jedoch eine erhebliche Zahl von Personen zur Arbeit nach Luxemburg.

Im Gegensatz dazu sind Einpendelnde aus dem Ausland in der Pendlerrechnung enthalten. Im Jahr 2021 hatten 7.701 Personen mit ausländischem Wohnsitz ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Der größte Strom an Einpendlerinnen und Einpendlern mit einem Wohnsitz im Ausland geht von Frankreich nach Wörth am Rhein (1.110 Personen).