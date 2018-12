später lesen Perfekt: Kaiserslautern stellt Hildmann als Trainer vor FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Sascha Hildmann soll den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in die Erfolgsspur zurückführen. Die Pfälzer präsentierten den 46-Jährigen am Donnerstag als neuen Cheftrainer. Hildmann wird Nachfolger von Michael Frontzeck, der nach der 0:5-Pleite bei der SpVgg Unterhaching am vergangenen Samstag freigestellt worden war. dpa