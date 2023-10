DFB-Pokal Perfektes Fürther Warm-up: „Klarer Anspruch“ Achtelfinale

Gegen den Aufstiegskandidaten aus Homburg von Trainer Danny Schwarz soll es aber erst gar nicht zum Nachsitzen kommen. „Wir haben den klaren Anspruch, in die dritte Runde einzuziehen“, sagte Zorniger am Sonntag. Eine Entscheidung in so einem „Highlight-Spiel“ wollen die Franken in der regulären Spielzeit. Es geht schließlich auch um eine Menge Geld. 862 400 Euro an Prämie gibt es für den Einzug ins Achtelfinale.