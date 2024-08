Im Sternbild Kassiopeia Bald kommen die Perseiden – Spielt auch das Wetter für die Sternschnuppen mit?

Rund um das Maximum gibt es hervorragende Aussichten für das Wetter. Am Montag, 12. August, erwartet der Deutsche Wetterdienst einen sonnigen, trockenen und heißen Tag. In Deutschland werden 30 bis 36 Grad erwartet. Nur im Norden wird es kühler. In der Nacht zum Dienstag soll es meist gering bewölkt bleiben bei Werten zwischen 22 Grad im Südwesten und 15 Grad im Nordosten. Gewitter kann es vielleicht im Nordwesten geben. Das alles sind gute Nachrichten für Sternschnuppen-Freunde in der Region Trier. Nichts deutet darauf hin, dass es in der Perseiden-Nacht einen verhangenen Himmel gibt.