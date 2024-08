Naturschauspiel am Himmel Perseiden 2024 - Wann und wo Sie die Sternschnuppen am besten sehen

Und woher kommt eigentlich der Name Sternschnuppe? Das etymologische Wörterbuch erklärt es so, dass "Schnuppe" das überstehende, glühende Ende eines Kerzendochts bezeichnet, das früher abgeschnitten wurde, damit die Kerze nicht rußt. Die herabfallende, glühende Schnuppe erinnert an die Sternschnuppen am Himmel.