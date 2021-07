Personalproblemen zum Trotz: Kaiserslautern will Saisonsieg

Kaiserslautern Für den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern soll nach dem Unentschieden zum Saisonauftakt im ersten Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr) beim SV Meppen ein Dreier folgen. Entsprechend klar formulierte FCK-Trainer Marco Antwerpen das Ziel.

„Wir fahren nach Meppen, um das Spiel zu gewinnen“, sagte er am Donnerstag. „Wir müssen unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen, denn wir haben eine hohe Qualität in der Mannschaft. Die wollen wir in Meppen zeigen. Vier Punkte aus zwei Spielen wären ein ordentlicher Start für uns“, sagte der 49-Jährige.