Hamburg Hauptbahnhof Peter Wohlleben rettet Kirschbäumchen aus Gleisbett

Der Förster und Naturschützer Peter Wohlleben hat im Hamburger Hauptbahnhof ein kleines Kirschbäumchen mitten aus dem Gleisbett gegraben. Der heimische Baum sei dort bereits in den vergangenen drei Jahren außerhalb der Bahnhofshalle auf Gleis 14 gewachsen, teilte die Bahn am Dienstag in Hamburg mit. Nun sei die Kirsche „aber langsam zu groß für den Zugverkehr“ und müsse deshalb umgesiedelt werden. Wohlleben bringt sie den Angaben zufolge nun in seine Waldakademie nach Wershofen in Rheinland-Pfalz. Dort soll die Kirsche ein neues, dauerhaftes Zuhause finden.