Der deutsche Schiedsrichter Christian Dingert aus der Pfalz wird in dieser Woche eine Partie in der saudi-arabischen Liga leiten. Er wurde für das Topspiel zwischen Al Hilal und Al Shabab am Freitagabend in der Hauptstadt Riad nominiert, teilte der Südwestdeutsche Fußballverband am Dienstag mit. dpa