Pfälzerwald-Verein diskutiert über Zukunft

Zweibrücken Der Pfälzerwald-Verein (PWV) verlässt zum Jahresende den Deutschen Wanderverband: Das hat der Hauptvorstand des PWV beschlossen - und damit eine interne Diskussion ausgelöst. „Mit dem Austritt werden mehr als 60 Jahre Jugendarbeit in die Tonne getreten“, kritisiert etwa Mark Neckel, der Vorsitzende der PWV-Ortsgruppe Kaiserslautern-Erlenbach.

Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Wandern ist in der Pfalz fast eine Glaubensfrage. Und der Pfälzerwald-Verein mit der Hauptgeschäftsstelle in Neustadt an der Weinstraße ist nicht irgendeine kleine Gruppe. Der 1902 in Ludwigshafen gegründete PWV unterhält rund 100 Hütten und umfasst etwa 200 Ortsgruppen - längst auch in Rheinhessen und im Saarland.