Pfälzische Feste als Forum politischer Meinungsbildung

Mainz Der „Geist der Unruhe und Umwälzung“ war im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz immer besonders virulent. Die linksrheinischen Regionen hätten deswegen eine besondere Rolle in der Demokratiegeschichte gespielt, sagt Historikerin Sarah Traub.

Es gab Zeiten, in denen Landtagsabgeordnete mit Festen gefeiert wurden: Pfälzische Abgeordnete des bayerischen Landtags wurden bei ihrer Rückkehr 1831 stürmisch begrüßt, weil ihnen mit der Rücknahme einer Zensurverordnung ein besonderer politischer Coup gelungen war. So entstanden „Abgeordnetenfeste als neues Forum der politischen Meinungsbildung“, wie Sarah Traub vom Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz in einem Vortrag der Landeszentrale für politische Bildung ausführte.