Festspiele Pfalzbau Bühnen stellen Spielplan vor

Ein Bertolt-Brecht-Abend mit Schauspieler Lars Eidinger („Sterben“) und die Tschechow-Adaption „Der schwarze Mönch“ vom Thalia Theater Hamburg unter dem russischen Starregisseur Kirill Serebrennikow gehören zu den Höhepunkten der Spielzeit 2023/24 in Ludwigshafen. Die Pfalzbau Bühnen in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz stellten am Freitag das Programm mit 141 Vorstellungen und 90 verschiedenen Produktionen vor.