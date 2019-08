Pfalzwein-Werbung informiert: Beginn der Weinlese

Neustadt/Weinstraße Die Pfalzwein-Werbung informiert heute über den Beginn der Weinlese in der Pfalz. Traditionell starten die ersten Winzer der Region im August mit der Lese der frühreifen Sorten für Federweißen. Bei einem Ortstermin in Neustadt-Geinsheim soll unter anderem auch das Ankeltern der Trauben gezeigt werden.

In Rheinland-Pfalz hatte ein Winzer in der rheinhessischen Ortschaft Lörzweiler bei Mainz bereits am vergangenen Dienstag die ersten Trauben in die Kelter gebracht, wie das Deutsche Weininstitut in Bodenheim mitteilte. Die Hauptlese für die Weinproduktion beginnt dieses Jahr voraussichtlich Mitte September.