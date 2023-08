Einkaufen 25 Cent für fast alles: Was sich beim Pfandsystem demnächst ändert

Der Korb, in dem Menschen ihre Einwegdosen und -flaschen für den nächsten Einkauf sammeln, wird bald noch etwas voller: Zum Jahresstart 2024 fallen nämlich auch für Milch-Getränke wie Kakao, Buttermilch, Kefir oder Cappucino, die in Flaschen oder Dosen im Regal stehen, 25 Cent Pfand an.