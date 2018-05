später lesen Pferd geht durch: Reiterin und Seniorin schwer verletzt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Ein Pferd ist im saarländischen Neunkirchen durchgegangen und hat dabei die 28 Jahre alte Reiterin sowie eine 70 Jahre alte Spaziergängerin schwer verletzt. Beide mussten in Kliniken gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall hatte sich bei einem Ausritt in einem Waldgebiet im Stadtteil Sinnerthal ereignet. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, das Pferd sei am Samstag plötzlich durchgegangen. Dann habe das Tier die Reiterin vom Sattel geworfen und sei in Richtung einer nahen Kleingartenanlage galoppiert. Dabei prallte das Pferd ungebremst auf die Spaziergängerin, hieß er weiter von der Polizei. dpa