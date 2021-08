Pferd samt Reiterin rutscht in Bach: Feuerwehr als Retter

Freimersheim Ein Pferd samt jugendlicher Reiterin ist in Freimersheim (Landkreis Südliche Weinstraße) in einen Bach gerutscht. Das Tier habe rücklings in dem Gewässer festgesteckt, teilte die Polizeiinspektion Edenkoben am Sonntag mit.

Die Feuerwehr habe das Pferd wohlbehalten geborgen. Auch die 13 Jahre alte Reiterin sei unverletzt geblieben. Die L540 war wegen der Rettungsaktion am Sonntagnachmittag am Mühlbach etwa 30 Minuten zwischen Freimersheim und Altdorf gesperrt.