Ein Pferd ist am Sonntag in Undenheim (Landkreis Mainz-Bingen) an einer Vergiftung gestorben. Vermutlich hat ihm jemand in der Nacht zuvor Rattengift zu fressen gegeben. Das teilte die Polizei mit. Das Tier von einem Weingut musste daraufhin eingeschläfert werden. dpa