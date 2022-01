Pferde getötet: Bewährungsstrafe für Tierarzthelferin

Saarbrücken Weil sie mehrere Pferde getötet und gequält haben soll, ist eine frühere Tierarzthelferin aus dem Saarland zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Es war ein ungewöhnlicher Fall, der das Amtsgericht Saarbrücken seit Anfang Dezember beschäftigt hat. So wie es ähnliche Fälle in Kliniken oder Altenheimen gibt, soll eine 31 Jahre alte frühere Tierarzthelferin ihren Patienten-Pferden tödliche Medikamente verabreicht haben.

Für das Gericht gab es jedoch keinen Zweifel an der Täterschaft der 31-Jährigen. Die frühere Mitarbeiterin einer Pferdeklinik in Überherrn soll ohne tiermedizinische Berechtigung und Indikation Pferden in der Klinik und in einem Stall in Dudweiler Narkosemittel injiziert haben. Zwei Tiere starben an dem Wirkstoff, der im Blut nachgewiesen wurde, zwei weitere mussten wegen der Folgen eingeschläfert werden. Drei Pferden wurden zudem länger anhaltende, erhebliche Schmerzen zugefügt.