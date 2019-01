später lesen Pferde und Esel ausgebüxt: Zug zu Notbremsung gezwungen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Freilaufende Pferde und Esel haben in der Pfalz einen Zug zu einer Notbremsung gezwungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Tiere am Montag aus einer Koppel in Bad Dürkheim ausgebüxt. Die Bundespolizei fing die vier Freigänger wieder ein und übergab sie der 39 Jahre alten Halterin. dpa