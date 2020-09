Pferde vor Feuer gerettet

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Koblenz Ein landwirtschaftlicher Unterstand in der Nähe einer Reitanlage in Koblenz ist am Mittwoch in Brand geraten. Dort hielten sich drei Pferde auf, die rechtzeitig gerettet werden konnten, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Zunächst war vom Brand eines Pferdestalls der Reitanlage im Stadtteil Metternich die Rede gewesen.