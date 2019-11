Pflegekammer: Neue Berufsordnung wird „Meilenstein“

Mainz Der Ruf der Gewerkschaft Verdi nach mehr Personal an der Mainzer Unimedizin hat die Landesregierung erreicht. Die CDU wirft ihr vor, die Pfleger allein zu lassen. Der für Donnerstag geplante Streik könnte noch abgewendet werden.

Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz sieht Personalmangel und damit verbundene Versorgungsprobleme sowohl in Krankenhäusern als auch in der ambulanten Pflege. Missstände gebe es überall, längst nicht nur in der Mainzer Universitätsmedizin, sagte Kammerpräsident Markus Mai am Mittwoch in Mainz. An der Unimedizin könnte es am (morgigen) Donnerstag zu einem Warnstreik von Pflegepersonal kommen, weil sich das Krankenhaus und die Gewerkschaft Verdi bislang nicht auf einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung einigen konnten. In dem geht es unter anderem um Soll-Zahlen, also wie viele Pflegekräfte in einzelnen Stationen gebraucht werden.