Pfleger Schmitt: Im Behindertenwohnheim besonders gefragt

Heilerziehungspfleger Roman Schmitt steht in den Räumen der Einrichtung der Lebenshilfe in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze/dpa.

Saarbrücken Er arbeitet in einem Heim für geistig Behinderte in Saarbrücken und ist in Corona-Zeiten gerade besonders gefragt: Heilerziehungspfleger Roman Schmitt (57) muss bei den insgesamt 36 Bewohnern im Wohnheim der Lebenshilfe zurzeit viel trösten, beschäftigen und erklären: „Die Bewohner sind verunsichert.



Sie fragen, wann sie wieder nach Hause können. Und sie verstehen das mit Corona alles nicht“, sagte Schmitt der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der Corona-Pandemie sind in dem Wohnheim Besuche von außerhalb derzeit nicht erlaubt.