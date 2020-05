Philologenverband drückt bei Planung des neuen Schuljahres

Blick in einen Klassenraum. Foto: Christian Charisius/dpa

Mainz Der Philologenverband Rheinland-Pfalz hat Tempo bei der Planung des neuen Schuljahres angemahnt und Nachrüstungen in Schulgebäuden gefordert. Es brauche baldmöglichst Planungssicherheit für das kommende Schuljahr, teilte der Verband am Dienstag in Mainz mit.



Für die Zeit nach den Ferien müsse in Sanitärbereichen von Schulen nachgebessert werden, nötig seien auch mehr Planstellen für Gymnasiallehrkräfte und eine Verschiebung des Abiturs ab 2021 in den Mai und Juni auch für G9-Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen, um die Prüfungen aus der Grippezeit im Winter zu nehmen.

Das Bildungsministerium in Mainz teilte auf Anfrage mit, sich schon intensiv mit den Planungen für das kommende Schuljahr zu beschäftigen. Dazu gehöre wie in jedem Jahr auch die „Personalisierung der Schulen mit gut ausgebildeten Lehrkräften“. „Zur Wahrheit gehört im Moment aber dazu, dass wir uns auf mehrere Szenarien vorbereiten müssen“, betonte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Es könne sein, dass das neue Schuljahr unter den derzeit herrschenden Bedingungen begonnen werden müsse. Und es könne auch sein, dass es Lockerungen gebe, die ein „Mehr an Schule“ erlaubten. „Das wünschen wir uns alle sehr.“