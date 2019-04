später lesen Phosphorbombe auf Baustelle gefunden Teilen

Auf einer Baustelle in Ludwigshafen ist am Ostersonntag eine Phosphorbombe entdeckt worden. Anwohner hatten Rauch gesehen, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag berichtete. Der Bereich wurde abgesperrt, und der Kampfmittelräumdienst beseitigte die Bombe. dpa