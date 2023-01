Landtag : Pia Schellhammer übernimmt Fraktionsvorsitz der Grünen

Mainz Klimaschutz und Mobilitätswende nennt die neue Spitzenfrau der Regierungsfraktion als wichtigste Themen der weiteren Landtagsarbeit. Die Nachfolge als Parlamentarischer Geschäftsführer übernimmt Carl-Bernhard von Heusinger.

Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben ihre Fraktionsspitze im Landtag verjüngt und neu aufgestellt. Die Abgeordneten wählten am Mittwoch einstimmig die 37-jährige Pia Schellhammer zur neuen Fraktionsvorsitzenden. Sie tritt die Nachfolge von Bernhard Braun an, der sich mit 64 Jahren künftig als einfacher Abgeordneter in die Fraktion einbringen will.