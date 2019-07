Bexbach Ein 61 Jahre alter Pilot ist beim Absturz eines Leichtflugzeuges in Bexbach im Saarpfalz-Kreis schwer verletzt worden. Das Flugzeug stürzte am Donnerstagabend beim Landeanflug aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Flugplatz ab, wie die Polizei mitteilte.

Der Pilot kam in ein Krankenhaus. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Menschen saßen nicht in der Maschine.