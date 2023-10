Unfälle Pilot stirbt: Absturz von Leichthubschrauber in Vulkaneifel

Einen Tag nach dem Absturz eines zweisitzigen Leichthubschraubers in der Vulkaneifel ist der Pilot im Laacher See bei Glees (Rheinland-Pfalz) tot im Wrack entdeckt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Dienstag mit. Der Pilot und das Wrack seien laut Polizei am Dienstagabend geborgen worden. Das Wrack lag den Einsatzkräften zufolge in einer Tiefe von 37 Metern. Über den toten Piloten hatte zuvor der SWR berichtet.