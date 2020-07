Pilot stirbt bei Flugzeugunglück

Mehren Der Pilot eines einmotorigen Ultraleichtflugzeuges ist am Sonntag bei einer Bruchlandung in Mehren in der Vulkaneifel tödlich verletzt worden. Sein 60 Jahre alter Co-Pilot erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa