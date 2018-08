später lesen Pilot stirbt nach Absturz von Ultraleichtflieger FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Ein 74-jähriger Pilot eines Ultraleichtfliegers ist nach einem Absturz in Nannhausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) gestorben. Das Kleinflugzeug sei am Donnerstagmorgen etwa 200 Meter vom Flugplatz entfernt abgestürzt und am Boden zerschellt, teilte die Polizei mit. dpa