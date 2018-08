später lesen Piloten nennen Details zu Arbeitskampf bei Ryanair FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Im europaweiten Tarifkonflikt beim Billigflieger Ryanair will die deutsche Pilotengewerkschaft heute in Frankfurt ihr weiteres Vorgehen erläutern. Es wird erwartet, dass die Vereinigung Cockpit die rund 400 Piloten an den zehn deutschen Basen zum Streik aufruft. dpa