Streik Piloten: Streik bei Ryanair endet definitiv am Samstag FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein

Der Streik der in Deutschland stationierten Ryanair-Piloten endet wie angekündigt am Samstag um 02.59 Uhr. Eine Verlängerung sei nicht geplant, sagte der Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, Janis Schmitt, am Freitag in Frankfurt. dpa