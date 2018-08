Pilotengewerkschaft: Einheitliche Streikregeln in Europa

Angesichts des Arbeitskampfes beim Billigflieger Ryanair fordert die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gleiche Streikregeln in der EU. „Bislang sind die Unterschiede bei den Tarifvertragsrechten in den europäischen Ländern zu groß. dpa

Das muss dringend vereinheitlicht werden“, sagte VC-Präsident Martin-Joachim Locher der „Passauer Neuen Presse“ (Samstag). „Allerdings gestaltet sich das aufgrund der momentanen Gesetzeslage sehr schwierig. In der nächsten Zukunft sehe ich keine Verbesserung.“

Die Gewerkschaft sei im engen Austausch mit Partnerverbänden in anderen Ländern, dürfe ihre Streikmaßnahmen aber aus rechtlichen Gründen bisher nicht mit ihnen koordinieren. Die Piloten beendeten in der Nacht zum Samstag einen 24-stündigen Streik bei Ryanair in fünf europäischen Ländern.

Locher forderte das Management der irischen Fluglinie auf, „endlich mit ernsthaftem Willen“ zu verhandeln. „Doch mit der Aussage, dass es keine Personalkostenerhöhung geben darf, hat die Gegenseite bereits jeglichen Ansatz für ordentliche Verhandlungen gestoppt“, sagte er. Die VC verlange angemessenere Arbeitsbedingungen sowie ein höheres garantiertes Gehalt.