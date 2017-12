später lesen Pilotprojekt: Grundschüler spielen Abgeordnete FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Einmal Ministerpräsident oder Abgeordneter sein und im Parlament debattieren - das können Grundschüler ab dem nächsten Jahr im rheinland-pfälzischen Landtag. Schüler der dritten und vierten Klassen sollen dann in die Rolle von Politikern schlüpfen und spielerisch lernen, wie das Parlament arbeitet. „Wir wollen die Erfahrung vermitteln, wie Demokratie funktioniert“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering am Dienstag in Mainz. Das von Pädagogen entwickelte Programm startet Ende Februar in die Pilotphase. Zwei Politikforscher werten aus, ob es erfolgreich ist und eine Begeisterung der Kinder für Politik über den Besuch hinaus anhält. Interessierte Klassen können sich bis 30. Januar bewerben. dpa