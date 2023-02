Verkehr : Pilotprojekt mit Batteriezügen im Westerwald

Passagiere warten am Bahnhof auf ihren Zug. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Koblenz Im Westerwald sollen erstmals Batteriezüge in den Pilotbetrieb gehen. Von Ende 2025 an sollen auf der grenzüberschreitenden Strecke zwischen dem hessischen Limburg, dem nordrhein-westfälischen Au (Sieg) und Siegen sowie zwischen Limburg in Hessen sowie Montabaur und Siershahn in Rheinland-Pfalz drei batteriebetriebene Züge fahren, wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord am Dienstag mitteilte.

Die Batteriezüge sollen drei Dieselfahrzeuge ersetzen und werden von Siemens Mobility gebaut.

Den Angaben zufolge spart das jährlich fast 1150 Tonnen CO2. Die Oberwesterwaldbahn zwischen Limburg und Au ist laut Mitteilung mit einer Länge von rund 75 Kilometern und der zu überwindenden Höhe von gut 350 Metern derzeit in Deutschland die anspruchsvollste Strecke für den Einsatz von Batteriezügen.

© dpa-infocom, dpa:230207-99-506444/2

(dpa)